وبدأ أعضاء البعثة الدبلوماسية بالعاصمة الصينية بكين برئاسة السفير عاصم حنفى، استقبال المصريين الذين بداوأ فى التوافد منذ الدقيقة الاولى لفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت بكين، حيث شهدت الاجواء التى سبقت يوم التصويت حرص أبناء الجالية المصرية فى الصين على تشجيع بعضهم البعض للمشاركة البناءة والإيجابية في اختيار مرشحهم الرئاسي، من خلال منتديات التواصل الاجتماعي بالصين، فيما وفرت السفارة المصرية ببكين الارشادات اللازمة ضمانا لسير عملية التصويت بيسر بعد حضور الناخب بنفسه والتأكد من بياناته الصحيحة طبقا لرقمه القومي أو جواز السفر الساري الخاص به .

وكانت السفارة المصرية قد عممت قبيل انطلاق التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2023، أنها ستستقبل الناخبين المصريين للتصويت يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى الفترة من اليوم الجمعة 1 ديسمبر إلى الأحد 3 ديسمبر الجاري، طبقا للمواعيد المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتصويت المواطنين المصريين فى الخارج، وذلك بمقر السفارة المصرية فى بكين والقنصلية المصرية بمدينة شانغهاي .

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.