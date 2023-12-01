إقبال كثيف للمصريين في ايرلندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

رامى محيى الدين

كشف أحمد صبح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في دبلن بإيرلندا، كواليس تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أنه في دبلن هناك شقين بخصوص الاستعداد للانتخابات، الأول يتعلق بالسفارات والتحضيرات اللوجستية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

وأضاف صبح، خلال رسالة له على الهواء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشق الثاني يتعلق بخلية عمل لاستقبال استفسارات المواطنين حول عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يقبلون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من جميع الفئات.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).