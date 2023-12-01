المستشار الألماني يعلن إنشاء نادي دولي لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثات الصناعة

رسالة دبي : شعبان هدية



شعبان-هدية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، الجمعة، عن إطلاق نادي دولي لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في إزالة الكربون عن الصناعات التي يصعب خفضها مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.

وقال شولتز في المؤتمر، خلال مشاركته اليوم في قمة المناخ COP28، التي تعقد حاليا في دبي، إن ما يسمى بنادي المناخ يضم 36 عضوا حتى الآن، ويهدف إلى تسريع العمل الفني لحساب موحد لكثافة ثاني أكسيد الكربون في منتجات مختارة ويخطط لإطلاق تبادل بشأن تحديد الانبعاثات القريبة من الصفر للصلب والأسمنت.



المستشار الألمانى لدى وصوله قمة المتاخ فى دبي



وأضاف شولتز، أن النادي سينشئ أيضًا منصة لمواءمة احتياجات الأعضاء مع الأدوات الفنية والتمويلية من القطاعين الخاص والعام، مؤكدا تقرير رويترز الأسبوع الماضي.

وشدد على أن "هذا لن يرسل إشارات استثمارية مطلوبة بشدة إلى صناعاتنا المحلية فحسب، بل سيوفر أيضًا توجيهًا للدول الأخرى".



المستشار الألماني أولاف شولتس

يأتي هذا فيما تعاونت بعض أكبر المؤسسات الخيرية في العالم مع ذراع الاستثمار الخاص للبنك الدولي في مشروع لتمويل المناخ في محاولة لحشد استثمارات بقيمة 11 مليار دولار في الدول النامية.

وتهدف المجموعة، التي أطلقت منصة Allied Climate Partners (ACP) اليوم الجمعة، إلى استخدام مبلغ أولي قدره 825 مليون دولار لجذب أموال خاصة أكبر بكثير من أي مزيج سابق من الأموال العامة والخاصة من هذا النوع.

إن الحصول على المزيد من الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون - يقدر إجمالي احتياجات الاستثمار المتعلقة بالمناخ بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا - هو موضوع رئيسي لمحادثات المناخ COP28 في دبي.

تعد مجموعة Three Cairns Group التابعة لمارك جالوجلي وصندوق Bezos Earth Fund من بين الجهات الخيرية المانحة التي تهدف إلى تمويل أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بمبلغ 235 مليون دولار، بالإضافة إلى 590 مليون دولار أخرى من المتوقع أن تأتي من المستثمرين بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقال جيمي فيرجسون، الرئيس العالمي لأعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، إن منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ كانت واحدة من أكبر مداخل رأس المال الخيري إلى عالم يعتمد بشكل مفرط على المصادر السيادية.

وأضاف فيرجسون: "في غياب التدفقات الكافية من الشمال إلى الجنوب، فإن الحصول على النفوذ من جيوب التمويل المختلط أمر حيوي حقاً".

ويأمل داعمو المشروع أن تؤدي أموالهم إلى جمع 11 مليار دولار في نهاية المطاف من الديون وتمويل الأسهم للمشاريع المتعلقة بالمناخ.

ويأملون أيضًا أن يتمكنوا من معالجة مشاكل الشراكات السابقة بين القطاعين العام والخاص والتي أعاقتها المخاوف بشأن المستويات العالية من المخاطر.

يمكن لمشاريع مثل ACP أن تساعد في سد الفجوة حيث تمتص الأموال العامة أو الخيرية المزيد من المخاطر، على سبيل المثال من خلال تحمل الخسائر الأولى للمشروع.

إذا تم تحقيق هدف الـ 11 مليار دولار، قالت ACP إن ذلك سيعادل 14 ضعفًا لرأس مال المنصة، و47 ضعفًا للأموال الخيرية - وهو ما يزيد بكثير عن النسبة النموذجية البالغة 1-1 للصفقات التي يقودها بعض التطوير. البنوك، ونسبة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة هي 6 أو 7.

وقال فيرجسون: "إنك تحصل على طبقات متعددة من النفوذ من خلال هذه العملية".