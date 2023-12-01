المستشار الألمانى يبحث مع رئيس أوكرانيا الوضع السياسى والعسكرى والإنسانى

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، إن المستشار أولاف شولتس، بحث خلال اتصال هاتفى، مع الرئيس الأوكرانى، فولودمير زيلينسكى، الوضع السياسي والعسكرى والإنسانى فى أوكرانيا.

وأوضح المتحدث - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن زيلينسكي أبلغ شولتس بآثار الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة المدنية الأوكرانية وشكر الحكومة الألمانية على دعمها العسكري، وخاصة لتعزيز الدفاع الجوى لأوكرانيا.

وكرر المستشار الألماني، التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة روسيا.. مؤكدا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، بما في ذلك في المجال العسكرى، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وشدد المستشار على أن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي ولذلك فإن الحكومة الفيدرالية تؤيد قبول توصيات المفوضية الأوروبية لفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا وستواصل دعم أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

واتفق المستشار والرئيس الأوكراني على مواصلة تبادل وجهات النظر البناءة بهدف الحصول على دعم عالمي للتوصل إلى حل سلمي والبقاء على اتصال وثيق.