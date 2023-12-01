المرشح فريد زهران يستعرض برنامجه في سوهاج ويدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة

سوهاج محمود مقبول

قال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن اللقاء الجماهيرى له بمحافظة سوهاج الليلة بقاعة نادى المهندسين، فى إطار لقاءاته بالناخبين فى عدد من المحافظات، مضيفا أنه متواجد اليوم بمحافظة سوهاج كمرشح رئاسى يقدم برنامجه الانتخابى للناس ويشرحه لهم لكسب أصواتهم.

وعلى هامش المؤتمر الجماهيرى، دعا زهران المواطنين فى مختلف المحافظات بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، كأحد الإستحقاقات الدستورية الهامة بحياة المصريين.

جاء انعقاد مؤتمر انتخابى جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بمحافظة سوهاج بمشاركة عدد من المؤيدين له بحضور أعضاء الحملة الانتخابية.

وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادى والسياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعوة جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.



الدكتور أحمد عبد اللاه مسؤل حلمة المرشح فريد زهران بسوهاج



السلام الوطنى فى بداية المؤتمر



الشباب المشاركة بمؤتمر فريد زهران



بعض المشاركين فى مؤتمر فريده زهران



جانب من المؤتمر



حضور للسيدات