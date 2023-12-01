اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق مؤتمر المرشح الرئاسى فريد زهران بنقابة المهندسين في سوهاج.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:46 م
انطلاق مؤتمر المرشح الرئاسى فريد زهران بنقابة المهندسين في سوهاج.. صور مؤتمر المرشح الرئاسى فريد زهران
سوهاج محمود مقبول

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بدأ منذ قليل مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران بقرية بنادى المهندسين بمدينة ناصر في محافظة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء الحملة الانتخابية في مراكز ومدن سوهاج.

ويلقي المرشح الرئاسي فريد زهران، خطابا سياسيا شاملا ويستعرض فيه رؤيته ببرنامجه الانتخابي، في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الانتخابية التي نظمتها الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال فترة الدعاية الانتخابية من أجل لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة بالبرنامج الانتخابي للمرشح.

وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادى والسياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعو جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

المشاركين فى المؤتمر
المشاركين فى المؤتمر

 

بعض الحاضرين للمؤتمر
بعض الحاضرين للمؤتمر

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

سيدات بالمؤتمر
سيدات بالمؤتمر

 

مؤتمر المرشح الرئاسى فريد زهران
مؤتمر المرشح الرئاسى فريد زهران

 







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