الكشف على 9 آلاف مواطن خلال 9 قوافل طبية بقرى حياة كريمة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن بعدد من قرى مراكز جرجا، المراغة، سوهاج، طهطا، البلينا قرى الجواهين، بيت خلاف، الوقدة، عرابة أبوعزيز، والصفيحة، كوم بدر، نجع الدير، القراقرة، العوكلية وذلك من خلال 9 قوافل أستهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر نوفمبر الجارى، صرح بذلك الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة الى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج الى إجراء عمليات جراحية الى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

تأتى تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقى الحال بالريف والمناطق الأكثر احتياجا فى الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية.