"القسام" تقصف إسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

أحمد علوى

اندلعت منذ قليل مواجهات عنيفة عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، حيث تمكن مقاتلى القسام من استهداف كتيبة من سلاح المشاة التابع للاحتلال الإسرائيلى داخل مبنى في بيت حانون بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسدود.