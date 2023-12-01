"القسام" تقصف إسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

اندلعت منذ قليل مواجهات عنيفة عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، حيث تمكن مقاتلى القسام من استهداف كتيبة من سلاح المشاة التابع للاحتلال الإسرائيلى داخل مبنى في بيت حانون بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسدود.
يذكر أن وحدة الظل التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، تمكنت من هزيمة المخابرات الإسرائيلية في حرب الأدمغة التي جرت بعد 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجحت هذه الوحدات في إخفاء عشرات الأسرى الإسرائيليين دون أن يتمكن الاحتلال من تحديد أماكنهم.
وتعد "وحدة الظل" من أكثر الوحدات العسكرية أهمية في كتائب القسام، وتحافظ على سريتها بشكل كبير للغاية، لحساسية المهمة التي تأسست من أجلها، وهي "تأمين الأسرى الإسرائيليين" في غزة وإبقاؤهم في دائرة المجهول، لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة