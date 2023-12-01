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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب واللد والرملة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 05:15 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب واللد والرملة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها عبر مراسلتها، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب واللد والرملة.

وكانت رشقات صاروخية أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 

 

 







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