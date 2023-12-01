"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وقاعدة حتسور الجوية

ماجد تمراز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية.

ومنذ قليل، نشرت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس بالضف الغربية.