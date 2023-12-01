وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الشرطة أجلت الطلاب والمعلمين كإجراء احترازي وقامت بالبحث عن أي مواد مشبوهة، بعد أن أفادت التهديدات بأنه تم زرع متفجرات في مباني المدارس، كما تم إيفاد فرق تفكيك القنابل إلى كل المدارس التي تلقت تهديدات.

وأكد وزير داخلية ولاية "كارناتاكا" جي باراميشوارا، أنه جاري التثبت من صحة التهديدات، مشيرا إلى أن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد، وتم توجيه الشرطة بالتعامل معه كأولوية.

من جهته .. صرح بي دياناند مفوض شرطة مدينة "بنجالور"، بأنه على الرغم من أن التهديدات تبدو كاذبة، إلا أن الشرطة تبذل كل الجهود لتعقب الجناة المسؤولين.