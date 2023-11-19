اليوم السابع
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الأحد، 19 نوفمبر 2023 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 من رجال الشرطة الهندية وإصابة 2 آخرين فى حادث بولاية "راجاستان"

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:35 م
مصرع 5 من رجال الشرطة الهندية وإصابة 2 آخرين فى حادث بولاية "راجاستان" الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ

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لقي 5 من رجال الشرطة الهندية مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة متوقفة في مدينة "تشورو" بولاية "راجاستان".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المسئول البارز بالشرطة برافين ناياك قوله إن الحادث وقع في منطقة مركز شرطة "سوجانجاره سادار"، بينما كان رجال الشرطة متجهين إلى منطقة "تاراناجار".

بدوره، أعرب رئيس وزراء الولاية أشوك جيلوت عن تعازيه لأسر رجال الشرطة ضحايا الحادث وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.







الشرطة الهندية

راجاستان

الهند

تشورو




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