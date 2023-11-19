مصرع 5 من رجال الشرطة الهندية وإصابة 2 آخرين فى حادث بولاية "راجاستان"

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لقي 5 من رجال الشرطة الهندية مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة متوقفة في مدينة "تشورو" بولاية "راجاستان".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المسئول البارز بالشرطة برافين ناياك قوله إن الحادث وقع في منطقة مركز شرطة "سوجانجاره سادار"، بينما كان رجال الشرطة متجهين إلى منطقة "تاراناجار".

بدوره، أعرب رئيس وزراء الولاية أشوك جيلوت عن تعازيه لأسر رجال الشرطة ضحايا الحادث وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.