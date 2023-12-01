وأضاف السفير أبو زيد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المُشكلة بمقر وزارة الخارجية لم تتلق أية شكاوى مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث يستمر التواصل بين الغرفة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على مدار الساعة لتقديم الدعم للبعثات والإجابة عن أية استفسارات، و لضمان سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.

وكشف عن أن السفارة المصرية في ويلنجتون بنيوزيلاندا كانت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، نظرًا لفارق التوقيت، حيث تستمر عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءاً وفقاً للتوقيت المحلى لكل بلد.

ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث الرسمي أنه خلال الفترة التحضيرية تم موافاة كافة السفارات والبعثات المصرية في الخارج بكافة الاحتياجات الفنية واللوجستية، كما تم إحاطتهم بمختلف الجوانب التنظيمية والإدارية لتيسير اضطلاعهم بكافة المهام المنوطة بهم لضمان إتمام الاستحقاق الانتخابي بالخارج بسهولة ونجاح.

وأوضح انه تم إجراء تشغيل تجريبي لكافة الأجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها خلال الاقتراع، لاسيما أجهزة القارئ الإلكتروني التي تم موافاة عدد من السفارات ذات الكثافة التصويتية العالية بها لتيسير عملية الاقتراع، كما تم عقد دورات تدريبية ومحاضرات حضورياً وافتراضياً للسادة السفراء رؤساء اللجان الفرعية لتوضيح المحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب السفير أبو زيد عن الثقة فى قدرة البعثات المصرية في الخارج على إدارة العملية الانتخابية بالمهنية والحيادية الكاملة، خاصة على ضوء الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، والتي وصل عددها إلى عشر استحقاقات دستورية في العشر سنوات الأخيرة.

كما أعرب عن تقديره لما رصدته السفارات والقنصليات المصرية من حرص واضح من جانب أعضاء الجاليات المصرية في الخارج على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، موضحاً أن العملية الانتخابية في الخارج تستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 لجنة انتخابية في 121 دولة، وتنتهى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجارى.