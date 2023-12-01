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الرئيس السيسى يشارك فى صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين بقمة المناخ

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:36 ص
الرئيس السيسى يشارك فى صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين بقمة المناخ الصورة التذكارية
رامى محيى الدين

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شارك الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، فى الصورة التذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ " COP28".

تشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي  سيعرض فيه  العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، و عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"،  مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".
 
وسيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".
 
 






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