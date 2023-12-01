الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات موسعة فى دبى

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بدبي مع "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقدا جلسة مباحثات موسعة، أكد خلالها الرئيس ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة.