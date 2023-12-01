الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة حماية المدنيين فى غزة..إنفوجراف

• شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك

• ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة

• تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخى فى ضوء انعقاد قمة المناخ بدبى، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة

• أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدؤوبة التى تضطلع بها مصر فى هذا الصدد، خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع

• توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالى، لاسيما فى ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة

• أكد الرئيس ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعى نحو إيجاد الأفق السياسى الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية