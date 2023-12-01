الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة حماية المدنيين فى غزة..إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبى.
السيسى وسوناك
• شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك
• ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة
• تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخى فى ضوء انعقاد قمة المناخ بدبى، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة
• أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدؤوبة التى تضطلع بها مصر فى هذا الصدد، خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع
• توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالى، لاسيما فى ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة
• أكد الرئيس ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعى نحو إيجاد الأفق السياسى الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
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