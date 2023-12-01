التحالف الوطنى بالبحيرة ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا حاشدا بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شارك فى المؤتمر النائبة البرلمانية الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى والدامى علوان المحامى ومحمد عزازى عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وحنفى حلبيزة أمين صندوق جمعية سنهور لخدمة المجتمع، إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وقالت النائبة نفين الكاتب عضو التحالف الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية خاصة القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه على الاطلاق .
وأضافت أنه لابد من المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى لأن ذلك بمثابة واجب وطنى ورد الجميل لهذا القائد الذى انقذ الوطن من براثن الإرهاب وقام بتنفيذ برنامج طموح للتنمية المستدامة فى مصر، ضمت الكثير من المشروعات التنموية والخدمية.
فيما طالب الدامى علوان المحامى ، كافة فئات المجتمع بالاحتشاد أمام المقار الانتخابية للتصويت لأن ذلك يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه حول قائده أمام العالم الخارجى.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالمقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.
اعضاء التحالف الوطنى
الحضور على المنصة
المشاركون فى المؤتمر
حشد جماهيرى فى المؤتمر
مشاركة واسعة من المواطنين
مؤتمر جماهيرى للتحالف الوطنى
مؤتمر دعم السيسى فى الانتخابات
مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى
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