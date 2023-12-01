التحالف الوطنى بالبحيرة ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

وقالت النائبة نفين الكاتب عضو التحالف الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية خاصة القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه على الاطلاق .

وأضافت أنه لابد من المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى لأن ذلك بمثابة واجب وطنى ورد الجميل لهذا القائد الذى انقذ الوطن من براثن الإرهاب وقام بتنفيذ برنامج طموح للتنمية المستدامة فى مصر، ضمت الكثير من المشروعات التنموية والخدمية.

فيما طالب الدامى علوان المحامى ، كافة فئات المجتمع بالاحتشاد أمام المقار الانتخابية للتصويت لأن ذلك يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه حول قائده أمام العالم الخارجى.