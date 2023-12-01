التحالف الوطنى ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالبحيرة

وقال النائب البرلمانى اللواء أسامة المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف الأزمات الداخلية والخارجية خاصة القضية الفلسطينية التى وقف فيها الرئيس السيسى موقفا شجاعا لمواجهة تصفيتها ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه

مضيفا أن المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى لأنه يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه حول قائده أمام أعين العالم الخارجى.