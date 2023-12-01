التحالف الوطنى ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالبحيرة

نظم منذ قليل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مؤتمرا حاشدا بمدينة أبو حمص بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شارك فى المؤتمر النائب البرلمانى أسامة المصرى عضو عضو التحالف الوطنى وسعيد بسيونى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وجمال البنا نقيب المعلمين بمركز أبو حمص وسعد الشرقاوى أمين نقابة المعلمين وخطاب مبارك مدير التضامن السابق بالبحيرة إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وقال النائب البرلمانى اللواء أسامة المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف الأزمات الداخلية والخارجية خاصة القضية الفلسطينية التى وقف فيها الرئيس السيسى موقفا شجاعا لمواجهة تصفيتها ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه
مضيفا أن المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى لأنه يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه حول قائده أمام أعين العالم الخارجى.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.
وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.
التحالف الوطنى ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالبحيرة (1)
التحالف الوطنى ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالبحيرة (2)
المؤتمر (1)
المؤتمر (2)
المؤتمر (3)
المؤتمر (4)
جانب من مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (1)
جانب من مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (2)
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