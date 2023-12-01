البيت الأبيض: واشنطن تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وكالة الصحافية الفرنسية، عن البيت الأبيض، قوله إن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن نحو 100 شخص استشهدوا وأصيب عشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة إثر انتهاء الهدنة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في القصف الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.