استشهاد نحو 100 شخص فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن نحو 100 شخص استشهدوا وأصيب عشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة إثر انتهاء الهدنة، وفق ما نشر "التلفزيون الفلسطيني"

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في القصف الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وانتهت الهدنة في يومها السابع، والتي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.