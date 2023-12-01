الإمارات تحتفل غدا بالذكرى الـ52 للعيد الوطنى

إيمان حنا

تحتفل دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطنى الإماراتى الـ52، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971، وأصبح من أهم المناسبات الوطنية في الإمارات وفيه تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

تكتسب المناسبة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع فعاليات cop28، التى تستضيفها دبى بمشاركة 200 دولة و500 ألف شحص من أنحاء العالم.

تعود فكرة اتحاد الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي كان قبل توليه منصب رئيس الإمارات يتولى حكم إمارة أبوظبي منذ 6 أغسطس 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، بهدف أن يكون الاتحاد نواةً للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى، بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

وفي فبراير 1968م تمت الخطوة الأولى في لتحقيق الاتحاد بعقد أول اجتماع وحدوي بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وذلك في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي، ثم اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من الشيخين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير واتفق المجتمعون على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.