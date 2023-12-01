اليوم السابع
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افتتاح فاعليات الجناح المصرى بقمة المناخ بالإمارات Cop28 اليوم

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:01 ص
افتتاح فاعليات الجناح المصرى بقمة المناخ بالإمارات Cop28 اليوم وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تبدء فاعليات الجناح المصرى الرسمى اليوم، فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي،
 
سيكون  الجناح غني بالجلسات والفعاليات،التي يشارك فيها الوزارات المصرية المختلفة لتقدم جهودها وتجاربها في ملف المناخ،  بالتوازي مع الأيام الموضوعية للمؤتمر.
 
وتدور رسالة الجناح المصرى حول مواجهة تغير المناخ كمسئولية مشتركة بين مختلف الجهات، 
 
يضم الجناح المصرى الرسمى أيضا جلسات للقطاع الخاص حول استثماراته في مصر في ملف المناخ، وجلسات للجامعات والمجتمع البحثي نموذج محاكاة الجامعة البريطانية المخرجات مؤتمر المناخ COP28، وأيضا جلسات وأنشطة للشباب وذوى الهمم. 
 
فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم على التوازى مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28، من أجل توحيد التوجه مع أهداف المؤتمر.
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كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ COP27، تفقدت أمس الترتيبات الأخيرة للجناح المصرى،  تمهيدا لافتتاحه وانطلاق فعالياته اليوم. 
 
وزيرة البيئة بالفعاليات
وزيرة البيئة بالفعاليات

قمة الإمارات بالمناخ
قمة الإمارات بالمناخ
 








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