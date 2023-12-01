افتتاح المركز الثقافى اللبنانى المارونى فى الإسكندرية غدا

كتب: محمد الأحمدى

أعلن المطران جورج شيحان راعى إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا افتتاح "المركز الثقافى اللبنانى المارونى"، غدا السبت بمدينة الإسكندرية، وذلك إيمانا بدور المراكز الثقافية فى رسم طريق ثقافى وفكرى مستنير للشباب وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية.

ومن المقرر أن يضم المركز العديد من النشاطات التى تناقش القضايا المجتمعية، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافى بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات" عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ويعقد هذا الصالون شهريا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها..

أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب كقيمة من قيم المواطنة والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب، كما يهدف إلى تعزيز التنوع الثقافى فى المجتمع، وحث الشباب على الانفتاح على وجدانه وأحلامه، و طرق التعبير عن آراء الشباب ومدى تقبلهم للآخر.

وأوضح المطران جورج أن فكرة الصالونات الثقافية جاءت بهدف خلق مساحة آمنة من الحوار فى إطار عدم التمييز واحترام حرية التعبير، مؤكدا أن مخرجات تلك اللقاءات ستساهم فى حل القضايا المطروحة ورسم خارطة طريق ثقافى وفكرى مستنير للشباب، وتعزيز قيم الحوار والتفكير الحر المبدع لديهم؛ ليكون المركز منارة ثقافية ترسخ تلك المعتقدات لدى الشباب.