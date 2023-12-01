اليوم السابع
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احذر.. سحب والرخصة والغرامة عقوبة طمس اللوحة المعدنية للسيارة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:00 ص
احذر.. سحب والرخصة والغرامة عقوبة طمس اللوحة المعدنية للسيارة طمس لوحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يعاقب قانون المرور من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.
 
 
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات.
 
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.
 

 







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