احذر.. سحب والرخصة والغرامة عقوبة طمس اللوحة المعدنية للسيارة

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.