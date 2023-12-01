فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني الجمعة أن حكومتها ستقدم مساهمة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو في "صندوق الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وقالت ميلوني، خلال حديثها في قمة (تحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ) "سنساهم أيضًا في صندوق الخسائر والأضرار للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بمبلغ 100 مليون يورو"، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وكان المؤتمر، الذي تستضيفه دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قد أعلن في يومه الأول أمس الخميس تنفيذ الصندوق، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"الإيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب".

وكانت انطلقت أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات كوب 28، وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".