أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني الجمعة أن حكومتها ستقدم مساهمة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو في "صندوق الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وقالت ميلوني، خلال حديثها في قمة (تحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ) "سنساهم أيضًا في صندوق الخسائر والأضرار للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بمبلغ 100 مليون يورو"، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.
وكان المؤتمر، الذي تستضيفه دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قد أعلن في يومه الأول أمس الخميس تنفيذ الصندوق، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"الإيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب".
وكانت انطلقت أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات كوب 28، وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".
وأكد رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " الخميس أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر قمة أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "كوب 28 " في دبي تهدف إلى إيجاد كوكب أرضي أفضل حالاً.
وقال رئيس الوزراء الهندى فى تدوينته عقب هبوط طائرته في مطار دبي وسط ترحيب حار من أفراد الجالية الهندية " إنني أتطلع إلى فعاليات وقائع هذه القمة التي تهدف إلى إيجاد كوكب أفضل".
وكان مودي قد صرح في وقت سابق بأنه يشعر بسعادة لعقد القمة العالمية للعمل المناخى - أثناء فعاليات مؤتمر كوب 28 - فى أول ديسمبر فى دبى ، واصفاً إياها بأنها حدث هام ينظم تحت رئاسة الإمارات التى تعتبر شريكا هاما للهند فى مجال العمل المناخى.
وأشار إلى أن إعلان نيودلهى لزعماء مجموعة العشرين كان يتضمن خطوات محددة بشأن العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
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