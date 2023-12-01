وقال رئيس الوزراء الهندى فى تدوينته عقب هبوط طائرته في مطار دبي وسط ترحيب حار من أفراد الجالية الهندية " إنني أتطلع إلى فعاليات وقائع هذه القمة التي تهدف إلى إيجاد كوكب أفضل".

وكان مودي قد صرح في وقت سابق بأنه يشعر بسعادة لعقد القمة العالمية للعمل المناخى - أثناء فعاليات مؤتمر كوب 28 - فى أول ديسمبر فى دبى ، واصفاً إياها بأنها حدث هام ينظم تحت رئاسة الإمارات التى تعتبر شريكا هاما للهند فى مجال العمل المناخى.

وأشار إلى أن إعلان نيودلهى لزعماء مجموعة العشرين كان يتضمن خطوات محددة بشأن العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.