أوقاف شمال سيناء تنفذ فعاليات برامج التوعية والإرشاد بالمساجد والمدارس والمدن

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء تنفيذها برامج التوعية والإرشاد بمختلف المساجد، إضافة للمشاركة فى المبادرات التوعوية بالمدارس ومجالس المدن.

قال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، تنفيذ لقاءات برنامج المنبر الثابت بالمساجد الكبرى بجميع الادارات الفرعية تحت عنوان: " التخطيط وأهميته في بناء الأوطان" بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط.

واشار ان الندوات تتضمن حديث العلماء المحاضرين حول فن إدارة الأزمات، أهمية التخطيط في حياة المسلم، طرف من تخطيط الرسول الكريم والسلف الصالح، التخطيط بين عناية الإسلام وإهمال الأنام، ومجالات مهمة ينبغي أن يخطط لها المسلم، لافتا انه تشهد جميع هذه اللقاءات المشتركة إقبالا وإشادة كبيرة من جمهور الحاضرين.

اضاف انه إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع ، وفى إطار مسابقة أفضل أداء دعوى ، شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء فى ندوات مبادرة "معاً ضد العنف" بالمدارس ومجالس المدن التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء، وفيها تحدث العلماء أئمة المساجد المحاضرين فى الندوات التى أقيمت فى (3 ) مدارس بمحافظة شمال سيناء وهى مدرسة عمرو شكرى الثانوية بنين، ومدرسة نخل الإعدادية، ومدرسة الحسنة الإعدادية، حول موضوع"لا للعنف لا للتحرش"، ومقررا مواصلة المشاركة فى "26" مدرسة بـ"6" مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء بندوات "معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر".