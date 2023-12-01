أهالى دنديل ببنى سويف ينظمون مؤتمرا لتأييد للمرشح عبدالفتاح السيسى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظم أهالى قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، مؤتمرا شعبيا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور أهالى القرية، ويعتبر الموتمر الأول من نوعه لقيام الأهالى بتنظيمها دون وجود أى حزب أو نائب أو حتى رجل أعمال.

وقدم الأهالى مصحفا للمرشح عبدالفتاح السيسى تعبيرا منهم عن الامتنان بإنجازاته داخل المجلس القروى خاصة عقب الانتهاء من مشروع حياة كريمة بالمجلس القروى، وتسلم المصحف رئيس مركز ناصر لإيصاله.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى وتلاوة القرآن الكريم، وأكد على يوسف رئيس مجلس ومدينة ناصر، أن قرى مركز ناصر تشهد تنفيذ 9 مشروعات فى مجال وحدات الإسعاف على مستوى القرى بالمركز.

وأضاف على يوسف أن المشروعات التسعة التى يتم تنفيذها فى مجال مرافق الإسعاف تشمل "إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة "بقرى كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل، أبوصالح، بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر" تطوير إنشاء جديد.

وأضاف على يوسف أن مرفق الإسعاف الجديدة تضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية. وشهدت 20 قرية بمركز ناصر والقرى التابعة تنفيذ 485 مشروعاً متنوعا بتكلفة 4.3 مليار جنيه بقرى مركز ناصر، شملت مشروعات خدمية فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف ومياه الشرب والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات التنموية.