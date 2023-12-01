انطلاق مؤتمر مصر أكتوبر بالإسكندرية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية 2024

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأ المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، الذى ينظمه حزب مصر أكتوبر تحت رعاية المهندس أحمد حلمي الأمين العام للحزب بالإسكندرية، بحضور القيادات الحزبية بالمحافظة.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا، متضمنا الإشارة إلي ما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم ودمجهم في المجتمع .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه حزب مصر أكتوبر تحت شعار "لست وحدك"، اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، والمؤتمر الجماهيرى يأتى دعما وتأييداً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا .



عرض فيلم تسجيلي عن دور الدولة في دعم ذوي الهمم بمؤتمر حزب مصر اكتوبر بالإسكندرية



فيلم تسجيلي بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية



كلمه المهندس أحمد حلمي خلال افتتاح مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي