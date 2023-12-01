أهالى النوبة يجددون العهد لانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

جدد أهالى نصر النوبة بأسوان، التزامهم بالنزول إلى المقرات الانتخابية واختيار الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة حفاظا على الاستقرار والمكتسبات التى حققتها الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن بقرية غرب أسوان النوبية مساء الجمعة، وسط حضور جماهيرى حاشد يتقدمهم ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة وطن ونقيب المعلمين بأسوان، وأعضاء الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء أمانة حزب حماة وطن بأسوان.

وقال ياسين عبد الصبور أمين حزب حماة الوطن بأسوان، فى كلمته إن الرئيس السيسى، دفع جهود الدولة للوفاء بمتطلبات وتعويضات أهالى النوبة من المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، من خلال تسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك لمن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً إنشاء السد العالى.

وتابع ياسين عبد الصبور، أن الرئيس قدم أكثر من 300 مليون جنيه لصرف التعويضات المقررة لأهالى النوبة من المهجرين خلال فترات إنشاء السد العالى وخزان اسوان، إلى جانب إحلال نحو 3 آلاف منزل لأهالى النوبة بقرى مركز نصر النوبة، كما أن الرئيس انحاز لمطالب أهالى أسوان والنوبة، بعد أن أعاد لهم الحقوق المتأخرة بعد مرور أكثر من 100 عام من تهجيرات النوبة عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان.

وأكد ياسين عبد الصبور، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة، وهذا تجسد واقع ملموس بأن يحظى مركز نصر النوبة بخدمات غير مسبوقة، وإصراره على إدراج المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، وهو ما جنى ثماره أهالى النوبة الآن

من جهته، أكد أحمد يوسف عربى، أمين إعلام حزب حماة الوطن بأسوان، أن انعقاد هذا المؤتمر بمعقل النوبة بأسوان، هو رساله يوجهها أهالى النوبة لرد الجميل ودعم ترشح الرئيس السيسى الذى أعاد الكثير من الحقوق النوبية

وقال أن خروجنا لانتخاب الرئيس لتوليه فترة رئاسية جديدة هى مسئولية أمام النفس، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء على طريق الجمهورية الجديدة.