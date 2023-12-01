أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية: نؤيد الرئيس السيسى لدعمه ذوى الهمم

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال المهندس أحمد حلمي الأمين العام لحزب مصر أكتوبر وعضو الهيئة التأسيسية، إن أكثر الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة، من ذوي القدرات المحدودة وأهالي ذوي الهمم، وذلك بعد أن وضع الرئيس السيسي ملف خدماتهم على رأس أولويات الدولة لتحسين حياتهم ومنحهم امتيازات عديدة في كافة المجالات، ودمجهم بالمجتمع، وعزز هذه المكتسبات بتشريعات برلمانية لحماية حقوقهم بقوة القانون.

وأضاف المهندس أحمد حلمي، أن أيام الانتخابات الرئاسية ستكون أيام رد الجميل بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لاستكمال مسيرة دعم أبنائنا من ذوي الهمم، من أجل المزيد من المكتسبات والتشريعات والخدمات، لذوي الهمم وأصحاب القدرات المحدودة لهم ولأسرهم، ولذلك علينا جميعا التكاتف من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول لصناديق الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ومستقبل بلادنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب مصر أكتوبر، تحت عنوان "لست وحدك" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من ذوي القدرات المحدودة بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، بمسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية، بحضور مجموعة من ذوي القدرات الخاصة وأهالي ذوي الهمم.



المهندس أحمد حلمي امين عام حزب مصر أكتوبر



كلمه المهندس أحمد حلمي خلال افتتاح مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح بمحافظة الإسكندرية