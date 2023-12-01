أخبار مصر.. غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يلتقى عاهل البحرين ورئيس المجلس الأوروبى وجون كيرى فى دبى..صور
إقبال من المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
يواصل المصريون المقيمون فى الخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.
سوناك يشيد بجهود مصر خاصة على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
أشاد رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك بجهود مصر خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ109 أشخاص ومئات الجرحى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهداء ومئات الجرحى حتى اللحظة.
الرئيس السيسى يعزى الملك سلمان وولى العهد السعودى فى وفاة الأمير ممدوح
البيت الأبيض: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة
قال البيت الأبيض إننا نعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
الاحتلال الإسرائيلى: تمكنا من إطلاق سراح 110 محتجزين فى غزة
أكدت حكومة الاحتلال أنها تمكنت من إطلاق سراح 110 محتجزين في غزة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
وزير التعليم العالى: 125 مستشفى جامعى فى الخدمة توفر 33 ألف سريرا
غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 24 درجة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة