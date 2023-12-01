أخبار مصر.. غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يلتقى عاهل البحرين ورئيس المجلس الأوروبى وجون كيرى فى دبى..صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى- على هامش أعمال "ا لدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي- بعدد من القادة والمسئولين. والتقى الرئيس السيسى بكل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومحمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ

إقبال من المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية



يواصل المصريون المقيمون فى الخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

سوناك يشيد بجهود مصر خاصة على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أشاد رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك بجهود مصر خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ109 أشخاص ومئات الجرحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهداء ومئات الجرحى حتى اللحظة.

الرئيس السيسى يعزى الملك سلمان وولى العهد السعودى فى وفاة الأمير ممدوح

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ولأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. البيت الأبيض: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة قال البيت الأبيض إننا نعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. الاحتلال الإسرائيلى: تمكنا من إطلاق سراح 110 محتجزين فى غزة أكدت حكومة الاحتلال أنها تمكنت من إطلاق سراح 110 محتجزين في غزة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وزير التعليم العالى: 125 مستشفى جامعى فى الخدمة توفر 33 ألف سريرا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 24 درجة