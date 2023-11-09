وول ستريت جورنال: توقعات بتراجع عدد سكان أمريكا بحلول عام 2100

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن سلسلة النمو السكانى الممتدة منذ فترة طويلة فى الولايات المتحدة على وشك أن تنتهى، فقد أظهرت توقعات مكتب الإحصاء الأمريكى الصادرة اليوم الخميس، أنه فى ظل السيناريو الأكثر ترجيحا، ستتوقف الولايات المتحدة عن النمو السكانى بحلول عام 2080، وتنكمش قليلا بحلول عام 2100.

وذكرت الصحيفة، أن هذه هى المرة الأولى التى يتوقع فيها المكتب انخفاض عدد السكان كجزء من توقعاته الرئيسية للعقود القادمة، والمرة الوحيدة التى سجلت فيها الولايات المتحدة انخفاضا فى عدد السكان كانت فى عام 1918 عندما تفشى وباء الأنفلونزا، إلى جانب نشر أكثر من مليون جندى فى الخارج أسفر عن تراجع بسيط فى عدد السكان المقدر فى هذا الوقت.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن البطء فى النمو يمكن أن يسفر عن ذروة فى التعداد السكانى الأمريكى عند حوالى 370 مليون نسمة قبل أن يتراجع إلى 366 مليون نسمة فى السنوات الأخيرة من القرن، وفقا لمكتب الإحصاء. وتعكس التوقعات، وهى الأولى منذ عام 2018، سنوات من تراجع معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات بسبب شيخوخة السكان وزيادة الاعتماد على الهجرة فى النمو السكانى.

وسيلقى هذا التحول بظلاله على الاقتصاد الامريكى، وموقف واشنطن الجيو سياسى، مع جود عدد أقل من العمال الشباب لدعم المسنيين، وبرامج شاملة مثل الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية التى ستواجه قيودا أكبر. كما أن التراجع فى عدد السكان سيؤدى إلى إعادة توجيه المجتمع الذى نما بشكل هائل فى القرن العشرين.

وكانت معدلات النمو السكانى السنوية فى الولايات المتحدة قد انخفضت من 1.2% فى التسعينيات وصولا إلى 0.5% اليوم، وستتراجع إلى 0.2% بحلول 2040.. ومن المتوقع أن يكون عدد سكان أمريكا 355 مليون فى 2024، أى أقل 25 مليون عن توقعات عام 2015. ويمثل هذا الفارق أكثر من تعداد سكان ولاية فلوريدا فى الوقت الراهن.