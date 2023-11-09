وزير الصناعة يشيد بجودة المعروضات بالمعرض الأفريقى للتجارة

كتب إسلام سعيد

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية برفقة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، ومي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وأيمن الزغبي مدير إدارة الاستثمارات بالبنك.

وأشاد الوزير بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأكد سمير تطلع مصر لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية وأن يسهم في عقد صفقات تجارية واستثمارية تصب في صالح اقتصادات كافة الدول الإفريقية وكذا شركاء التنمية الدوليين.