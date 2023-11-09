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وزير الصحة يعقد اجتماعا مع رئيس معهد «جوستاف روسي» الفرنسى لعلاج الأورام

الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:13 ص
وزير الصحة يعقد اجتماعا مع رئيس معهد «جوستاف روسي» الفرنسى لعلاج الأورام جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي»الفرنسى
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع البروفسور فابريس بارليزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي» وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد، السيد «ريمي تيوليه» مدير العلاقات الخارجية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع «المصري - الفرنسي» المشترك، والخاص بإنشاء أول فرع لمعهد «جوستاف روسي» خارج فرنسا.
 
وأكد «عبدالغفار» أنه من المقرر بدء العمل بالمشروع في بداية العام المقبل، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيتم إنشائه في مستشفى دار السلام «هرمل» المتخصص في علاج الأورام، موضحا أنه بموجب اتفاقية التعاون سيكون المركز المقام داخل مستشفى «هرمل» هو الوحيد لـ«جوستاف روسي» خارج فرنسا، والمركز الرئيسي في أفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي.
 
وأضاف «عبدالغفار» أنه عقب انتهاء الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مقر «جوستاف روسي» زار خلالها قسم الأشعة التداخلية، ووحدة العلاج الإشعاعي، واطلع على آلية العمل، كما تفقد مركز البحث العلمي بالمعهد.
 
وتابع المتحدث الرسمي، أن الوزير حرص على تفقد الصيدلية الإكلينيكية، واطلع على ميكنة صرف وتخزين الأدوية، كما اطلع الوزير على تقنية الربوت الجراحي، إلى جانب تفقد قسم الإقامة الداخلية بالمعهد
 
جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي» (2)
جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي»

جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي» (3)
جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي» 

جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي» (4)
جولة تفقدية لوزير الصحة داخل مقر «جوستاف روسي»

 







الصحة

وزارة الصحة

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روسيا

علاج الاورام



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