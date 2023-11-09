وزارة التعليم: ضبط تحويلات المرحلة الثانوية واستبعاد مناطق من قبول طلبات النقل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم ضبط تحويلات الطلاب في المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى، مشددة على أن هناك أماكن وإدارات تعليمية تم حظرها واستبعادها من قبول طلبات النقل والتحويل خاصة لطلاب شهادة الثانوية العامة، مشددة على أن رفض التحويلات بين لهذه الأماكن وحظرها هدفه ضبط اللجان التي تشهد محاولات غش وخاصة في محافظات سوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والجيزة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن طلبات التحويل التي تم قبولها كانت بعد تقديم المستندات والأوراق التي تبرر طلب التحويل من مدرسة لأخرى أو من محافظة لمحافظة أخرى.
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم لفتح باب تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، ويتم فتح باب تسجيل الاستمارة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم فتح تسجيل الاستمارة للصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب، وتحديد اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل.
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