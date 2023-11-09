وزارة التعليم: ضبط تحويلات المرحلة الثانوية واستبعاد مناطق من قبول طلبات النقل

كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم ضبط تحويلات الطلاب في المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى، مشددة على أن هناك أماكن وإدارات تعليمية تم حظرها واستبعادها من قبول طلبات النقل والتحويل خاصة لطلاب شهادة الثانوية العامة، مشددة على أن رفض التحويلات بين لهذه الأماكن وحظرها هدفه ضبط اللجان التي تشهد محاولات غش وخاصة في محافظات سوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والجيزة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن طلبات التحويل التي تم قبولها كانت بعد تقديم المستندات والأوراق التي تبرر طلب التحويل من مدرسة لأخرى أو من محافظة لمحافظة أخرى.