وزارة التعليم تستعد لفتح باب تدقيق بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم لفتح باب تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، ويتم فتح باب تسجيل الاستمارة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم فتح تسجيل الاستمارة للصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب، وتحديد اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل.

وكانت المدارس وجهت تعليمات لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوى بشأن تجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء وعدم تركه حتي تفرغ البطارية وشحته عند وصول البطارية إلى 25% وتوصيله بالواي فاي حتي يتسني للمدارس تغيير المرحلة علي التابلت حتي يمكن للطالب المذاكرة ومتابعة المصادر الإضافية علي التابلت.

وحددت المدارس خطوات تغيير المرحلة على التابلت:

- بالنسبة ل G10 الموجودة عند فتح تنزيلات النوكس ثابتة في تابلت الصفوف الثلاث ولا تتغير وهي خاصة بربط التابلت علي شبكة school بالمدرسة

- فتح lms ونختار التسجيل بواسطة EKB ويتم التسجيل فيه بالبريد الموحد ويمكن الحصول علي البريد الموحد للطالب من مسؤول الحكومة الاليكترونية أو اخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

- هناك بعض الطلاب قاموا بتغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الموحد و نسيانها ولحل تلك المشكلة يجب عليهم التواصل بالدعم الفني للوزارة.

- يتم التعليم علي تذكرني ثم نضغط تسجيل السمراء وليست الخضراء، واذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل، ثم نلمس القائمة ال 9 مربعات علي شمال سطح الجهاز ويتم اختيار الدليل الدراسي.

- يتم فتح صفحة يجد الطالب فيها علي الشمال ترس صغير بجواره تغيير مرحلة يتم الضغط عليها ونختار تغيير مرحلتي، و اعلم علي انا أفهم وأتابع و نختار متابعة.

- تفتح صفحة بها ال 3 مراحل نختار ونعلم علي ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي طبقا لمرحلة الطالب تم نختار استمر.

- سيجد الطالب شرح لمواد الصف الثانى الثانوى أو الصف الثالث الثانوي.