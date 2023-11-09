هل يستطيع المستهلك شراء الذهب من البورصة السلعية بعد التداول؟.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد البورصة المصرية للسلع فى طرح سبائك الذهب والفضة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث يكون الطرح للمصنعين والتجار والشركات العاملة فى هذا المجال فقط بالنسبة للمرحلة الأولى، لكن من الممكن أن يتم إتاحة طرح المشغولات الذهبية للأفراد فى مرحلة لاحقة.

ونجحت البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارتها على مدار الأشهر الماضية فى طرح العديد من منتجات السلع، الأمر الذى ساهم فى انخفاض أسعار القمح فى الأسواق المحلية، كما طرحت الذرة الصفراء لمزارع الدواجن للمساهمة فى توفير العلف للحد من ارتفاع الأسعار بجانب طرح العديد من السلع الأخرى.

وأكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب لـ"اليوم السابع" أن طرح سبائك الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل سيكون للتجار والمصنعين والشركات العاملة فى مجال المعدن الثمين، وليس للأفراد العاديين أو من يرغبون فى الشراء من المواطنين فى هذه المرحلة، لافتا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة منتجات الذهب المطروحة حفاظا على حقوق المستهلك.