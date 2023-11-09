اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:34 م
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نقيب السكك الحديدية يشيد بتوجيه تبرعات حملة السيسى لدعم الفلسطينيين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:42 م
نقيب السكك الحديدية يشيد بتوجيه تبرعات حملة السيسى لدعم الفلسطينيين عبد الفتاح فكرى رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
كتبت آية دعبس

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قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن قرار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بتخفيض دعايته الانتخابية للحد الأدنى وتحويل كافة أوجه الدعاية الانتخابية والتبرعات لصالح أشقائنا فى غزة إن دل فإنما يدل على أن الرئيس مهموم بقضايا الأشقاء الفلسطينين إنسانيا وسياسيا ومحاولة منه لتوفير كافة سبل الدعم لهم كما تعودنا منه.
 
 
كما أكد رئيس نقابة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقى قبولا وتأييدا شعبيا كبيرا من بين كافة العاملين كباقى قرارات الرئيس السيسى التى وجدناها دائما تصب فى مصلحة وطننا الغالى مصر وأشقائنا العرب.
 
 
كان قد أعلن المستشار محمد فوزى رئيس حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".






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