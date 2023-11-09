نائبة رئيس الوزراء البلجيكى تطالب الاتحاد الأوروبى بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل

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دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكى بيترا دى سوتر، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق فى قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين فى غزة.

وقالت بيترا دى سوتر - فى تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - "لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل، فأمطار القنابل التى تلقيها أمر غير إنساني، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية بوقف إطلاق النار".



وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يعلق على الفور اتفاق الشراكة مع إسرائيل، الذى يهدف لتحسين التعاون الاقتصادى والسياسي، مشددة على ضرورة تطبيق حظر على استيراد المنتجات من الأراضى الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين العنيفين والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.



وتابعت "يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى للتحقيق فى التفجيرات مع قطع تدفق الأموال إلى حماس".