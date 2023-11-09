نائبة رئيس أفريكسم بنك: 2.3 تريليون دولار سنويًا إيرادات الصناعات الإبداعية عالميًا

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قالت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسم بنك " كانايو أواني، إن الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والموضة والرياضة والطهي تنتج إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًا بالعالم، ورغم ذلك لا تتعدى نسبة مساهمة إفريقيا في هذه الصناعة 1%.

وأضافت كانايو أواني - خلال افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر خلال الفترة (9 - 15) نوفمبر الجاري - أن قارة إفريقيا تمتلئ بالإبداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء للساحل، وأن ًهناك الكثير من الإبداع منتظر القيام به من أبناء القارة السمراء.

وأوضحت أن الأيام القادمة ستشهد اكتشاف مواهب المزيد من الأفارقة بالصناعات الخلاقة مثل الموسيقي وغيرها، حيث أن الكثير من المجالات الخاصة بالترفيه والإبداع يمكنها توليد الكثير من الأرباح.

وتابعت أن فجوات التوصل الرقمي وكذلك مشاكل البنية التحتية تواجه العاملين في تلك الصناعات، وتحتاج توفير دعم يتعلق بالإنتاج والتدريب والإرشاد من أجل المساهمة في توفير فرص عمل داخل إفريقيا وخارجها.

ولفتت إلى أن البنك قد أطلق دعوة لاشتراك صانعي الأفلام القصيرة لتعرض على مدار الأيام المقبلة خلال جلسات المعرض، وأنه سيتم تقديم جوائز للفائزين.

تستضيف القاهرة اعتبارا من اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATF2023" والذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات خلال الفترة (9 - 15) نوفمبر والذي كان الاتحاد الإفريقي قد أعلنه عامًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA) ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلاله بقيمة 45 مليار دولار.