موعد أول أيام أشهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1445 هجريًا بالتواريخ

كتب محمود راغب

مع بداية شهر رجب يبدأ العد التنازلي استعدادا لقدوم شهر رمضان المعظم الذى ينتظره المسلمين فى كل أنحاء العالم ، ويتسائل الكثير من المواطنين عن موعد بداية شهر رجب والذى يشير لقرب شهر رمضان المبارك .



وينشر "اليوم السابع" بالتواريخ مواعيد بدايات شهر رجب وشعبان ورمضان أهم الشهور الهجرية، كما يلى:

موعد غرة رجب ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس، يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا ، السبت 13 يناير 2024 ، وعدد أيامه 29 يوما .



موعد غرة شعبان أما عن موعد شهر شعبان لعام 1445 هجريا، فتشير الحسابات الفلكية أن أول أيام الشهر فلكيا الأحد 11 فبراير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.



موعد غرة رمضان وعن موعد وعن موعد شهر رمضان لعام 1445 هجريا، تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 123 يوما على أول أيامه.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".