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تفاصيل موعد وبدايات شهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1445 هجريا

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:02 م
تفاصيل موعد وبدايات شهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1445 هجريا استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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يترقب المسلمون حول العالم من الآن شهر رمضان لعام 1445 هجريا لمكانة هذا الشهر المعظم وما يرتبط به من روحانيات وفضائل كثيرة، وقد اقترب وبات يفصلنا عنه تقريبا حوالى 122 يوما وفقا للحسابات الفلكية.

 

أيام معدودة باتت تفصلنا على بداية شهر هجرى جديد وهو شهر جمادى الأول ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر جمادى الاول لعام 1445 هجريا، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 وتكون عدته 29 يوما.

 

بعد شهر جمادى الأول يأتى شهر جمادى الآخر ثم شهر رجب وبعدها شعبان ثم شهر رمضان، وبذلك يتبقى حوالى 4 أشهر على شهر رمضان المعظم.

 

وتعتبر الأشهر الهجرية " رجب وشعبان ورمضان " من أهم الشهور الهجرية ومع بداية شهر رجب يبدأ المسلمين العد التنازلى لشهر رمضان المعظم، ولذلك ينشر "اليوم السابع مواعيد بدايات شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، كما يلى:

موعد غرة رجب 

وفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا، السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.

 

موعد غرة شعبان 

أما عن موعد شهر شعبان لعام 1445 هجريا، فتشير الحسابات الفلكية أن أول أيام الشهر فلكيا الأحد 11 فبراير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.

 

موعد غرة رمضان 

أما عن موعد شهر رمضان لعام 1445 هجريا، تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالى 123 يوما على أول أيامه.







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