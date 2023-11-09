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مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم خدمة تعليمية مجانية وفق معايير دولية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:00 ص
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم خدمة تعليمية مجانية وفق معايير دولية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى وصل عددها حاليا ل 70 مدرسة تقدم خدمة تعليمية وفق معايير دولية حيث تراعى المعايير العالمية فى بناء وتأهيل الخريجين لخدمة سوق العمل المحلى والعالمى، مشددة على أن الدراسة فيها مجانية دون رسوم مرتفعة ولكن يدفع الطالب المصروفات الدراسية العادية، مضيفة أن البعض يتصور أنها برسوم تصل لآلاف الجنيهات ولكن هذا الأمر غير صحيح.

وتقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مميزات عديدة للطلاب الدراسين فيها، كما أنها ساهمت فى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، كالتالى: 
 
- تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب أعلى مستوى من التدريبات العملية التى تؤهلهم لسوق العمل حيث يتلقى الطلاب دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز ورفع مستواهم العملى وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى.
 
- يحصل الطلاب فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على حوافز مادية أثناء فترة الدراسة ويعمل الشريك الصناعى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير كل أدوات التدريب مجانى بشكل كامل .
 
- يحصل الطلاب الدارسين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على وظيفة سواء مع الشريك الصناعى أو فى سوق العمل بشكل عام لكون هؤلاء الطلاب مدربين على أعلى مستوى.
 
- يحصل الطلاب على شهادة دبلوم 3 سنوات ولهم مسارات تعليمية أخرى أما الالتحاق بكليات التكنولوجيا التطبيقية أو عمل معادلة والالتحاق بكليات أخرى.
 
- يتم تأهيل هؤلاء الطلاب وتعليمهم اللغات حتى يتم إتاحة فرص أكبر لهم للالتحاق بسوق العمل العالمى.
 
 
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

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