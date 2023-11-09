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لافتات المرشح الرئاسى حازم عمر فى الشوارع مع انطلاق الدعاية الانتخابية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:11 ص
لافتات المرشح الرئاسى حازم عمر فى الشوارع مع انطلاق الدعاية الانتخابية حملة المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب كامل كامل – إيمان على

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انتشرت صور المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، في أماكن عده وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حملة المرشح الرئاسي وضعت خطة لتعليق ونشر صور المرشح الرئاسي في أماكن عدة، وبجانب ذلك سوف يتم توزيع برنامجه الانتخابي على المواطنين في جميع المحافظات".
 
وأضاف "الشقنقيري" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر بجميع تفاصيله سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي علي المواطنين سيكون مع انطلاق الدعاية الانتخابية بشكل رسمي حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأوضح أن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر ، وضعت خطة للإلتقاء بالقوى الوطنية والمجتمع المدني سواء علي مستوى المحافظات أو المركزي لعرض أيضا البرنامج الانتخابي، مشيرا إلي أن الحملة أيضا ستقوم بتعليق لافتات وبانرات تحمل صور النائب حازم عمر وشعاره الانتخابي".
 
تنطلق اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.
 
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
 
 
 
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