كهرباء جنوب القاهرة: نستهدف تركيب مليون عداد كودى إجبارى لسارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف المحاسب هانى الجندى رئيس قطاعات الشئون المالية و التجارية ب شركة جنوب القاهرة لتوزيع ، أن الشركة وضعت خطة للقضاء نهائيا على أزمة يرقات التيار الكهربائي التى تكبد الشركة خسائر مالية ضخمة، وذلك من خلال عدة محاور أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اجبارى للمخالفين.

وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أنه من المستهدف أن يتم تركيب اكثر من مليون عداد كودى اجبارى لسارقي التيار الكهربائي جنيه خلال عام 2024 ، لافتا إلى أنه من المستهدف تركيب 400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي كمرحلة أولى.

وقال الجندى، إن هناك عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات متكررة نتيجة انتشار السرقات بها خاصة بالمبانى العشوائية و المخالفة وذلك بسبب دخول أحمال مفاجأة للشبكة دون التخطيط لها و هو ما يؤثر سلبا على استقرار الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.