تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع ستبدأ فى تركيب 400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع إجبارى للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي دون الانتظار لتقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، كاشفا أنه سيتم تنفيذ الخطة على مرحلتين خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وأضاف المصدر، أنه من المستهدف أن يتم استرداد 3 مليارات جنيه خلال عام 2024 بعد الانتهاء من تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو الحفاظ على حق الدولة لتتمكن من تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وقال المصدر، إن هناك عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات متكررة نتيجة انتشار السرقات بها خاصة بالمبانى العشوائية و المخالفة وذلك بسبب دخول أحمال مفاجأة للشبكة دون التخطيط لها و هو ما يؤثر سلبا على استقرار الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.