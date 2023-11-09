قبل ما تغسلى إيدك.. اعرفى ازاى تختارى غسول اليدين لتجنب المكونات الضارة

كتبت إيناس البنا

غسل اليدين هو وسيلة بسيطة وفعالة لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة، ومع ذلك، ليست كل أنواع غسول اليدين متساوية، ومن الضروري أن تضع في اعتبارك المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات التي تستخدمها، وفقا لموقع healthsiteقد تحتوي بعض أنواع غسول اليدين على مكونات ضارة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك والبيئة.

مكونات ضارة فى غسول اليدين قد تؤثر على صحتك التريكلوسان التريكلوسان هو عامل مضاد للبكتيريا والفطريات موجود في العديد من منتجات العناية الشخصية، بما في ذلك غسول اليدين ووفقا لإدارة الغذاء والدواء fda ، يرتبط التريكلوسان بانخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية المختلفة.

البارابين

البارابين عبارة عن مواد حافظة اصطناعية تستخدم في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لإطالة مدة صلاحيتها، ربطت الأبحاث بين البارابين والاضطرابات الهرمونية والمخاطر الصحية المحتملة. ابحث عن غسول اليدين الذي يحمل علامة "خالٍ من البارابين".



كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) وكبريتات لوريث الصوديوم (SLES) عبارة عن مواد تنتج رغوة عند غسل اليدين. ومع ذلك، يمكن أن تكون قاسية على الجلد وتجرده من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج. ينصح الخبراء بغسول اليدين الخالي من SLS وSLES، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.



العطور يمكن أن تحتوي العطور الاصطناعية الموجودة في غسول اليدين على الفثالات، وهي مواد كيميائية تستخدم لتثبيت الروائح، تم ربط الفثالات بالاختلالات الهرمونية ويجب تجنبها، خاصة من قبل الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه العطور.

ميكروبيدات

تحتوي بعض غسولات اليدين على جزيئات بلاستيكية صغيرة تستخدم في التقشير، يمكن أن تضر هذه الميكروبيدات بالبيئة عن طريق تلويث شبكات المياه ابحث عن غسول اليدين الذي يستخدم مقشرات طبيعية أو تجنب المنتجات التي تحتوي على جزيئات الميكروبيدات الدقيقة.



نصائح لاتخاذ خيارات أكثر أمانًا لغسل اليدين

-تحقق دائمًا من قائمة المكونات الموجودة في منتجات غسل اليدين وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

-ابحث عن غسول اليدين المصنوع من مكونات طبيعية وعضوية تقل احتمالية احتوائها على مواد كيميائية ضارة.

-من غير المرجح أن تحتوي غسولات اليدين الخالية من العطور على الفثالات وغيرها من مثبتات الرائحة الضارة.

-اختر غسول اليدين الذي يستخدم عبوات مسؤولة بيئيًا وتجنب الميكروبيدات.

-عند شراء غسول اليدين، تذكر قراءة الملصقات والتحقق من المنتجات