اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عبور 695 شخصا و22 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطينى للمصرى عبر معبر رفح

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:18 م
عبور 695 شخصا و22 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطينى للمصرى عبر معبر رفح معبر فح - أرشيفية
رفح - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت بيانات حركة العبور بمعبر رفح اليوم الخميس، إنه وصل للجانب المصرى قادمين من قطاع غزة 695 من مزدوجى الجنسية، كما نقل بواسطة سيارات الإسعاف 12 جريحا برفقتهم 10 مرافقين.

ونقل حالة مصاب لمستشفى العريش العام، و9 حالات لمستشفى ابوخليفة بالاسماعيلية، وحالة لمستشفى آل نهيان بالقاهرة، وحالة لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، بتواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية، مشيرة إلى الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح.

وأضافت القناة، أنه يجرى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها قطاع غزة.







معبر رفح

غزة

رفح

شمال سيناء



الموضوعات المتعلقة

القاهرة محطة لقادة الأمم المتحدة.. زيارات مكثفة لمصر للتأكيد علي دورها في دعم غزة.. مفوض حقوق الإنسان: معبر رفح شريان الحياة لـ 2.3 مليون فلسطيني.. والأغذية العالمي يشيد بالدور المصري في مساندة الفلسطينيين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:00 م

"القاهرة الإخبارية" تلتقى المصابين الفلسطينيين القادمين لمصر عبر معبر رفح

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:38 م

استمرار دخول الشاحنات الإنسانية لغزة.. البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مراسل القاهرة الإخبارية: عودة السيارات المصرية لمعبر رفح بعد إفراغ حمولاتها بغزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة