طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023 كما يلى:

الخميس 9 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة



الجمعة 10 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة



السبت 11 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة



الأحد 12 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة



الإثنين 13 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة