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الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الغد والصغرى بالقاهرة تسجل 20 درجة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:42 ص
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الغد والصغرى بالقاهرة تسجل 20 درجة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الخميس 9 نوفمبر 2023، من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس مع بداية انخفاض درجات الحرارة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة، وشمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درج، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  22 درجة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
 






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